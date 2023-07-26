Сырский показал, как ВСУ дронами уничтожили бронемашину и два танка россиян. Видео

"Группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ [отдельного разведывательного батальона] во взаимодействии с БпАК 140-го ОРБ и 66-й ОМБр [отдельной механизированной бригадой] работают на кременском направлении. Воины поразили БМП и два танка россиян", – написал Сырский.

Контекст: Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 26 июля 2023 года, составили: около 243 680 военных убитыми, 8136 боевых бронированных машин, 4177 танков, 315 самолетов, 311 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.