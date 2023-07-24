Беспилотники "Армии дронов" за неделю уничтожили 101 единицу техники оккупантов на миллионы долларов – Федоров

Дронов для сил обороны Украины будет больше, заверил Федоров Фото: Михайло Федоров / Facebook

"За неделю благодаря БПЛА у оккупантов минус 21 танк, 36 боевых бронированных машин и 18 опорных пунктов", – написал вице-премьер.

Федоров опубликовал инфографику потерь оккупантов на семь дней. В ней указано, что с помощью дронов силы обороны Украины также уничтожили одну САУ, пять пушек, три ЗРК. Потери среди личного состава – 76 человек.

"Продолжаем усиливать военных технологиями, которые помогают им эффективно уничтожать врагов и сохранять собственные жизни… Работаем дальше. Дронов будет больше", – заверил вице-премьер.

21 июля Федоров рассказал, что Кабмин дал старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА.