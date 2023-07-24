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Беспилотники "Армии дронов" за неделю уничтожили 101 единицу техники оккупантов на миллионы долларов – Федоров

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Дронов для сил обороны Украины будет больше, заверил Федоров
Дронов для сил обороны Украины будет больше, заверил Федоров
Фото: Михайло Федоров / Facebook

Беспилотники "Армии дронов" уничтожили 101 единицу техники россиян на миллионы долларов. Об этом 24 июля в Facebook проинформировал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"За неделю благодаря БПЛА у оккупантов минус 21 танк, 36 боевых бронированных машин и 18 опорных пунктов", – написал вице-премьер.

Федоров опубликовал инфографику потерь оккупантов на семь дней. В ней указано, что с помощью дронов силы обороны Украины также уничтожили одну САУ, пять пушек, три ЗРК. Потери среди личного состава – 76 человек.

"Продолжаем усиливать военных технологиями, которые помогают им эффективно уничтожать врагов и сохранять собственные жизни… Работаем дальше. Дронов будет больше", – заверил вице-премьер.

https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/pfbid0cR761yTpW5g1mnwYHGdncLzDgVm4yqywGwgVQZCBebLGXm6nyxmeYbxFcCdKvqYil

21 июля Федоров рассказал, что Кабмин дал старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА.

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

21 сентября прошлого года Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.

Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.

Федоров проинформировал 8 мая, что в Украине сформировали восемь новых ударных рот БПЛА, готовых к бою. "Три ударные роты, которые мы запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты на фронте", – рассказал глава Минцифры.

Теги: Россия, Украина, беспилотники, война России против Украины, вице-премьер, Михаил Федоров, потери армии России, Минцифры, силы обороны Украины
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