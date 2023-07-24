ЗРК "Панцирь" на крыше минобороны РФ в Москве не смог сбить атаковавший дрон, хотя находился менее чем в 300 м от точки удара – СМИ

ЗРК "Панцирь-С1", размещенный на крыше штаб-квартиры минобороны РФ в конце 2022 года, по-прежнему находится там, отметили СМИ Фото: Военный Осведомитель / Telegram (архив)

СМИ рассказали, что один из дронов в Москве пробил крышу здания на Комсомольском проспекте. Это часть комплекса зданий минобороны РФ, где расположен Национальный центр управления обороной, а также войсковая часть №26165 – секретное подразделение ГРУ, специализирующееся на хакерских атаках. В поврежденном задании находится штаб-квартира хакерской группировки ГРУ Fancy Bear, указала "Медуза".

"Радио Свобода" со ссылкой на публикации в соцсетях и спутниковые снимки отметило, что ЗРК "Панцирь-С1", размещенный на крыше штаб-квартиры минобороны РФ в конце 2022 года, по-прежнему находится там.

СМИ подчеркнуло, что до места удара дрона по комплексу зданий минобороны страны-оккупанта РФ на Комсомольском проспекте от этой точки – менее 300 м.

"Тем не менее никаких свидетельств работы "Панциря" утром в понедельник очевидцы не заметили", – проинформировало "Радио Свобода".

Сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле резиденции президента страны-агрессора РФ Владимира Путина начали размещать системы ПВО, 19 января начали массово распространять российские СМИ и Telegram-каналы. Фотографии комплексов "Панцирь-С1" на крышах зданий, в том числе – минобороны РФ, стали базой для многочисленных мемов и фотожаб в соцсетях.

Агентство Bloomberg сообщило, что российские власти развернули установки ПВО в Москве и ее окрестностях из-за опасений возможных ударов беспилотников.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя установку ПВО, заявил, что "специальная военная операция" идет по плану. "Начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения", – сказал он.