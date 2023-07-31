Российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Прилет подтвердили мэр и МВД, на месте работают спасатели

Вилкул призвал не распространять информацию о месте взрыва Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Мэр сообщил об атаке в 9.07.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал глава города.

Удары по городу также подтвердил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.

"Российские террористы. Кривой Рог. Пока информационная тишина! Подробности позже", – написал он в Telegram.

В 9.51 атаку на город подтвердили и в Министерстве внутренних дел Украины.

"Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы", – написали в ведомстве.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.