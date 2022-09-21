За время полномасштабного вторжения Parimatch передал ВСУ 100 автомобилей

Согласно релизу, стоимость переданных автомобилей – 40 млн грн. Транспортные средства отправили ВСУ на передовую в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Николаевской областях.

Речь о внедорожниках и машинах с повышенной проходимостью, они помогают украинским военным выполнять боевые задачи, говорится в релизе.

"Скорость и мобильность помогают военным не только выполнять определенные задачи на поле боя. Быстрота и мобильность помогает сохранить им жизнь. Мы в компании продолжим усиливать и масштабировать помощь украинским защитникам, которые самоотверженно отстаивают независимость государства и защищают нас с вами", – отметила гендиректор Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Как говорится в релизе, с начала вторжения РФ Parimatch поддерживает украинских военных и гражданских, пострадавших от войны. Обеспечение ВСУ транспортом – одно из ключевых направлений. Кроме автомобилей для армии компания закупает и передает военным амуницию и дроны, медикам – аппараты ИВЛ, лекарства и реанимобили, временно перемещенным лицам – гуманитарную помощь.