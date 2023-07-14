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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Зэков – чисто на убой и все. Они едут дольше, чем воюют". Перехват ГУР

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Заключенных, которых оккупанты привозят воевать против Украины, "даже никто не считает", говорят сами россияне
Заключенных, которых оккупанты привозят воевать против Украины, "даже никто не считает", говорят сами россияне
Фото: ЕРА

Мобилизованных в российскую армию заключенных "никто не считает", их даже не вывозят с передовой после ранения, заявил один из оккупантов в телефонном разговоре. Перехват опубликовало 13 июля Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россиянин рассказал, что из Бурятии привезли на фронт 60 "зэков".

"Их чисто на убой и все. Они едут дольше, чем воюют. Зашли, их сразу разъ...бали – и все. Их даже никто не считает. Я вообще не уверен, что их отсюда вывозят. Раненых запрещено вывозить за "ноль", – сказал оккупант.

"А где они лечатся?" – спрашивает его собеседница.

"Ну зэков нельзя вывозить. Х...й знает, где там их отвозят, лечатся ли они вообще или не лечатся... "Двухсотые" сколько тут у нас лежали, просто закопали где-нибудь и все, без вести пропавшие будут", – заявил россиянин.

Он также пожаловался, что оккупантам "нечем готовиться" к предстоящим боям, и стоящие на позициях неподалеку украинцы "пишут комбату в Telegram, когда есть интернет: "Вам п...зда, мы вас разнесем". 

Сам он не уверен, что сможет вернуться домой. "Как отсюда вернешься? Все уже говорят, что отсюда два выхода: либо 200, либо 300. По другому вообще непонятно как", – добавил оккупант.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Российская армия регулярно прибегает к практике пополнения личного состава за счет заключенных.

Теги: заключенные, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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