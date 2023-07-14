"Зэков – чисто на убой и все. Они едут дольше, чем воюют". Перехват ГУР

Заключенных, которых оккупанты привозят воевать против Украины, "даже никто не считает", говорят сами россияне Фото: ЕРА

Россиянин рассказал, что из Бурятии привезли на фронт 60 "зэков".

"Их чисто на убой и все. Они едут дольше, чем воюют. Зашли, их сразу разъ...бали – и все. Их даже никто не считает. Я вообще не уверен, что их отсюда вывозят. Раненых запрещено вывозить за "ноль", – сказал оккупант.

"А где они лечатся?" – спрашивает его собеседница.

"Ну зэков нельзя вывозить. Х...й знает, где там их отвозят, лечатся ли они вообще или не лечатся... "Двухсотые" сколько тут у нас лежали, просто закопали где-нибудь и все, без вести пропавшие будут", – заявил россиянин.

Он также пожаловался, что оккупантам "нечем готовиться" к предстоящим боям, и стоящие на позициях неподалеку украинцы "пишут комбату в Telegram, когда есть интернет: "Вам п...зда, мы вас разнесем".

Сам он не уверен, что сможет вернуться домой. "Как отсюда вернешься? Все уже говорят, что отсюда два выхода: либо 200, либо 300. По другому вообще непонятно как", – добавил оккупант.

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Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube