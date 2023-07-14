"Зэков – чисто на убой и все. Они едут дольше, чем воюют". Перехват ГУР

Россиянин рассказал, что из Бурятии привезли на фронт 60 "зэков".
"Их чисто на убой и все. Они едут дольше, чем воюют. Зашли, их сразу разъ...бали – и все. Их даже никто не считает. Я вообще не уверен, что их отсюда вывозят. Раненых запрещено вывозить за "ноль", – сказал оккупант.
"А где они лечатся?" – спрашивает его собеседница.
"Ну зэков нельзя вывозить. Х...й знает, где там их отвозят, лечатся ли они вообще или не лечатся... "Двухсотые" сколько тут у нас лежали, просто закопали где-нибудь и все, без вести пропавшие будут", – заявил россиянин.
Он также пожаловался, что оккупантам "нечем готовиться" к предстоящим боям, и стоящие на позициях неподалеку украинцы "пишут комбату в Telegram, когда есть интернет: "Вам п...зда, мы вас разнесем".
Сам он не уверен, что сможет вернуться домой. "Как отсюда вернешься? Все уже говорят, что отсюда два выхода: либо 200, либо 300. По другому вообще непонятно как", – добавил оккупант.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
Российская армия регулярно прибегает к практике пополнения личного состава за счет заключенных.