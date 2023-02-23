Зеленский о предложении США эвакуироваться после вторжения РФ: Могли выбирать любое место и любое государство. Но я не собирался этого делать

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC, опубликованном 23 февраля.
"Мы могли выбирать. Мы сами, моя охрана могла выбирать любое место и любое государство. То есть это не обсуждалось. Для таких случаев есть специальные места. Имеются специальные места на европейском континенте, – рассказал президент Украины. – И поэтому если я воспользовался бы этим форматом, наверное, детали бы нам рассказали. Но мне было не до деталей. И я остановил эту тему еще до обсуждения таких деталей, потому что я не собирался этого делать".
Зеленский сообщил, что сначала поблагодарил за предложение, а потом сказал, что нуждается в оружии, а не в эвакуации.
"Я не помню всех деталей нашего диалога, но… это был не первый диалог между нами, между нашими сторонами. О моей безопасности и моей семьи, детей, жены, и поэтому мы об этом говорили до вторжения. Были определенные диалоги. От разведки до лидеров некоторых стран – что я должен быть в безопасности и что я мишень номер один. И что я должен быть не в Киеве – в каком-нибудь другом месте. Еще до вторжения об этом говорили столько раз, и я реально устал от этой темы", – отметил Зеленский.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу NBC, видео которого опубликовано 29 июня в Telegram-канале президента Украины, что ему много раз предлагали эвакуироваться из страны в безопасное место и управлять процессом, но он сознательно отказался.
"В первый день войны многие лидеры звонили по телефону мне и говорили, что надо убегать. Это было искренне, они хотели помочь. Они говорили, что готовы предоставить все, что нужно: самолеты, вертолеты, автомобили. Я отказался и сказал, что нам нужно оружие и мы останемся здесь", – вспомнил президент Украины 24 февраля.
Тогдашний советник Офиса президента Алексей Арестович рассказывал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в ОПУ уговаривали Зеленского эвакуироваться в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Мы прямо говорим: "Нам конец. Если мы не эвакуируемся, нам конец". Он [Зеленский] говорит: "Хотите со мной поссориться? Я последний раз от вас слышу такие слова... Что бы ни произошло, мы здесь остаемся". Ну мы пожали плечами и вышли", – отметил Арестович.