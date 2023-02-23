Зеленский о предложении США эвакуироваться после вторжения РФ: Могли выбирать любое место и любое государство. Но я не собирался этого делать

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC, опубликованном 23 февраля.

"Мы могли выбирать. Мы сами, моя охрана могла выбирать любое место и любое государство. То есть это не обсуждалось. Для таких случаев есть специальные места. Имеются специальные места на европейском континенте, – рассказал президент Украины. – И поэтому если я воспользовался бы этим форматом, наверное, детали бы нам рассказали. Но мне было не до деталей. И я остановил эту тему еще до обсуждения таких деталей, потому что я не собирался этого делать".

Зеленский сообщил, что сначала поблагодарил за предложение, а потом сказал, что нуждается в оружии, а не в эвакуации.

"Я не помню всех деталей нашего диалога, но… это был не первый диалог между нами, между нашими сторонами. О моей безопасности и моей семьи, детей, жены, и поэтому мы об этом говорили до вторжения. Были определенные диалоги. От разведки до лидеров некоторых стран – что я должен быть в безопасности и что я мишень номер один. И что я должен быть не в Киеве – в каком-нибудь другом месте. Еще до вторжения об этом говорили столько раз, и я реально устал от этой темы", – отметил Зеленский.