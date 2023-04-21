Зеленский обратился к Конгрессу Мексики и призвал поддержать украинскую формулу мира

Он поблагодарил мексиканские власти и народ за гуманитарную помощь, прием и лечение раненых, а также за поддержку в международных организациях, влияющих на мировой порядок.

"Ваш голос в Генеральной Ассамблее ООН и других международных организациях очень важен. Это голос в защиту принципов и целей Устава ООН и, следовательно, в защиту территориальной целостности Украины и всех стран мира. Прошу вас, пожалуйста, продолжайте защищать принципы, конвенции и договоры, на которых держатся международный порядок и глобальная стабильность. Бандитов и агрессоров следует признавать бандитами и агрессорами. А каждый, кто превращает жизнь в мишень, должен получать справедливые приговоры", – заявил он.

Президент сообщил, что Украина уже предложила сообществу Латинской Америки собрать специальный саммит и совместно выступить в защиту принципов территориальной целостности, мира и уважения между народами.

"Мир должен стать безальтернативным. Именно поэтому зло должно проиграть. Именно поэтому мы обращаемся к миру за поддержкой. Именно поэтому мы призываем все добросовестные государства присоединиться к глобальным усилиям по реализации украинской формулы мира. И я приглашаю вас выбрать, какой пункт формулы мира позволяет Мексике проявить лидерство!" – обратился к конгрессменам Зеленский.