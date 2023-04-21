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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обратился к Конгрессу Мексики и призвал поддержать украинскую формулу мира

Президент Украины поблагодарил Мексику за поддержку, но призвал делать больше
Президент Украины поблагодарил Мексику за поддержку, но призвал делать больше
Фото: president.gov.ua

Украинская формула мира обращена ко всем странам, поэтому каждая из них может стать соавтором победы над российской агрессией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления перед Генеральным конгрессом Мексики, запись которого опубликовал 21 апреля Офис президента.

Он поблагодарил мексиканские власти и народ за гуманитарную помощь, прием и лечение раненых, а также за поддержку в международных организациях, влияющих на мировой порядок.

"Ваш голос в Генеральной Ассамблее ООН и других международных организациях очень важен. Это голос в защиту принципов и целей Устава ООН и, следовательно, в защиту территориальной целостности Украины и всех стран мира. Прошу вас, пожалуйста, продолжайте защищать принципы, конвенции и договоры, на которых держатся международный порядок и глобальная стабильность. Бандитов и агрессоров следует признавать бандитами и агрессорами. А каждый, кто превращает жизнь в мишень, должен получать справедливые приговоры", – заявил он.

Президент сообщил, что Украина уже предложила сообществу Латинской Америки собрать специальный саммит и совместно выступить в защиту принципов территориальной целостности, мира и уважения между народами. 

"Мир должен стать безальтернативным. Именно поэтому зло должно проиграть. Именно поэтому мы обращаемся к миру за поддержкой. Именно поэтому мы призываем все добросовестные государства присоединиться к глобальным усилиям по реализации украинской формулы мира. И я приглашаю вас выбрать, какой пункт формулы мира позволяет Мексике проявить лидерство!" – обратился к конгрессменам Зеленский.

Контекст:Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил войну России против Украины, но называл антироссийские санкции и поставки оружия в Украину "действиями, которые придали продолжающейся конфронтации дополнительную дозу иррациональности", а также раскритиковал ООН, заявив, что организация выполняет лишь "декоративную роль". Он предлагал создать в ООН комитет по диалогу и миру для прекращения боевых действий между Россией и Украиной. 

28 февраля замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью CNN Español призвали Мексику отказаться от нейтральности и поддержать Украину.  По его словам, речь идет, "по крайней мере, о военной помощи". Также он призвал оказать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. "Отправьте врачей в Украину, пришлите несколько мобильных госпиталей, покажите свой флаг", – призвал он и подчеркнул, что украинцы не забудут эту помощь. 

Теги: Украина, Мексика, Владимир Зеленский, парламент, обращение
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