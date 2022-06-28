Жадан: Была ли смерть близко? Недавно мы выступали перед военными – остановили концерт из-за обстрела "Градами"

Жадан: Мы даже остановили концерт, потому что ток выбило. Но мы продолжили, доиграли Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

"За эти четыре месяца смерть вблизи вас пролетала?" – спросила журналистка.

Жадан вспомнил концерт, который вместе с группой "Жадан і Собаки" давал в одном из подразделений.

"Ну чтобы так очень-очень близко... Я врать не буду. Мы вчера были с выступлением у наших военных, "Грады" упали не так далеко. Мы даже остановили концерт, потому что ток выбило. Но мы продолжили, доиграли", – сказал Жадан.

По его словам, военные к ситуации отнеслись спокойно, но попросили не затягивать выступление.

"Военные спокойно к этому отнеслись. "Ничего, все нормально, все хорошо. Только давайте не долго". Мы доиграли – вышли, а там горит, дымит вблизи. Разъехались, – вспомнил музыкант. – Но так, чтобы [смерть пролетала] совсем-совсем рядом, слава богу, пока что не было".

Жадан упоминал об этом обстреле в Facebook 21 июня.

"Командир уверенный, спокойный, сказал подождать. Через пару минут ток появился, допели, – рассказал музыкант. – Военные веселые и злые. Никакого уныния, никакой усталости. Все хотят бить врага. Чем и занимаются".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube