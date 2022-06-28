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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жадан: Была ли смерть близко? Недавно мы выступали перед военными – остановили концерт из-за обстрела "Градами"

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Жадан: Мы даже остановили концерт, потому что ток выбило. Но мы продолжили, доиграли
Жадан: Мы даже остановили концерт, потому что ток выбило. Но мы продолжили, доиграли
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский поэт, прозаик, переводчик, музыкант Сергей Жадан в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что в июне во время выступления перед одним из подразделений украинских военнослужащих находился недалеко от места обстрела реактивными системами залпового огня "Град".

"За эти четыре месяца смерть вблизи вас пролетала?" – спросила журналистка.

Жадан вспомнил концерт, который вместе с группой "Жадан і Собаки" давал в одном из подразделений.

"Ну чтобы так очень-очень близко... Я врать не буду. Мы вчера были с выступлением у наших военных, "Грады" упали не так далеко. Мы даже остановили концерт, потому что ток выбило. Но мы продолжили, доиграли", – сказал Жадан.

По его словам, военные к ситуации отнеслись спокойно, но попросили не затягивать выступление.

"Военные спокойно к этому отнеслись. "Ничего, все нормально, все хорошо. Только давайте не долго". Мы доиграли – вышли, а там горит, дымит вблизи. Разъехались, – вспомнил музыкант. – Но так, чтобы [смерть пролетала] совсем-совсем рядом, слава богу, пока что не было".

Жадан упоминал об этом обстреле в Facebook 21 июня.

"Командир уверенный, спокойный, сказал подождать. Через пару минут ток появился, допели, – рассказал музыкант. – Военные веселые и злые. Никакого уныния, никакой усталости. Все хотят бить врага. Чем и занимаются".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Жадан – один из самых известных современных украинских поэтов и прозаиков, он лауреат множества литературных премий. С 2014 года занимается волонтерством – помогает украинской армии и харьковчанам.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Жадан остался в Харькове.

В конце марта поэт сообщил, что попал под обстрел. "Все живы, все здоровы. Четыре прихода, ракеты, скорее всего. Мужики идут по улице, лениво попивая пивко, даже не оглядываются на взрывы, хотя упало совсем рядом. Берегите себя, дорогие братья и сестры", – написал он тогда в соцсети.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Сергей Жадан, Град, Алеся Бацман, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Жадан і Собаки
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