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Глава белорусских католиков Кондрусевич ушел в отставку. Ему четыре месяца запрещали въехать в страну

Председателю Конференции католических епископов в Беларуси архиепископу Тадеушу Кондрусевичу исполнилось 75 лет.

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Кондрусевич был митрополитом Минско-Могилевским с 2007 года
Кондрусевич был митрополитом Минско-Могилевским с 2007 года
Фото: catholic.by

Папа римский Франциск принял отставку председателя Конференции католических епископов в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Ватикана.

Кондрусевич ушел в отставку в связи с тем, что ему исполнилось 75 лет. При достижении этого возраста 401-й канон Кодекса канонического права Римско-католической церкви предусматривает подачу понтифику прошения об отставке.

Временным руководителем архиепархии стал епископ Пинской епархии Казимир Великосельц, который занял должность апостольского администратора, сообщили в Ватикане.

Кондрусевич был митрополитом Минско-Могилевским с сентября 2007 года.

24 декабря Кондрусевич вернулся в Беларусь спустя четыре месяца с момента запрета на въезд. Он выразил благодарность за свое возвращение папе Франциску и его представителю в Беларуси, апостольскому нунцию Анте Йозичу.

27 августа Кондрусевич осудил насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам Беларуси. В частности, он негативно отреагировал на инцидент 26 августа. Тогда бойцы ОМОН заблокировали входы и выходы Красного костела, который находится в Минске. Запертые в костеле люди находились там около 40 минут.

31 августа Кондрусевича не впустили в Беларусь из Польши. В письме за подписью председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо говорилось, что причиной запрета на въезд является признание принадлежащего архиепископу паспорта недействительным.

Недопуск архиепископа в страну 1 сентября прокомментировал Александр Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, отмечает TUT.BY. Он заявил, что католический иерарх выехал из Беларуси для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь, попал в список невъездных, который является общим для Беларуси и России. Он также сообщил, что появилась информация о наличии у Кондрусевича, помимо белорусского, гражданства другой страны.

Теги: Беларусь, папа римский, Ватикан, церковь, Франциск, католики, епископ, архиепископ
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