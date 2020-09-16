Папа Франциск рассматривает возможность визита в Беларусь

Конкретной даты визита папы римского в Беларусь не называют. В Ватикане заявили, что это один из визитов, которые Франциск рассматривает.

Папа римский Франциск может посетить Беларусь, он рассмотрит такую возможность, об этом сообщил сайт белорусской католической церкви Catholic.by 15 сентября со ссылкой на госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина.

"Беларусь всегда проявляла большой интерес к визиту папы. Однако эти планы не уточняются, сейчас пандемия коронавируса, все заблокировано, неизвестно, на какой срок", – сказал Паролин.

В Ватикане настаивают на том, чтобы главе белорусских католиков Тадеушу Кондрусевичу разрешили въезд в Беларусь.

31 августа председателя Конференции католических епископов в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича не впустили в Беларусь из Польши. В Госпогранкомитете ему заявили, что его паспорт гражданина Беларуси недействителен.

27 августа Кондрусевич осудил насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам Беларуси. В частности, он негативно отреагировал на инцидент 26 августа. Тогда бойцы ОМОН заблокировали входы и выходы Красного костела, который находится в Минске. Запертые в костеле люди находились там около 40 минут.

"Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костела святого Симеона и святой Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Эти и подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряженности ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе в то время, как католическая церковь призывает к примирению и диалогу с целью разрешения невиданного в нашей стране социально-политического конфликта", – заявил тогда Кондрусевич.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.