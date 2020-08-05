В Армении ограничили вещание российских и иностранных каналов

Президент Армении Армен Саркисян 5 августа подписал закон, по которому зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии только по межгосударственному договору.

Президент Армении Армен Саркисян 5 августа подписал закон "Об аудиовизуальных медиа". Он ограничивает вещание иностранных и российских телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

"Согласно исследованиям и анализу канцелярии президента республики, законы не имеют конституционной проблемы. Законы подписал президент республики. Президент вернется к их применению в рамках полномочий, предоставленных ему конституцией", – сказано в сообщении.

По информации агентства "Интерфакс-Азербайджан", парламент страны принял этот закон еще 16 июля. Закон предусматривает, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии только по межгосударственному договору.

Глава национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян заявлял, что доминирование иностранных каналов угрожает информационной и языковой безопасности страны.

"Насколько иностранные вещатели со своей повесткой – не важно, американские, российские, китайские или французские – влияют на информационную и языковую безопасность, можете сами составить мнение. Насколько это содействует нашей языковой безопасности, когда из 400 программ в кабельных сетях Армении около 320 транслируются на иностранных языках", – цитирует агентство выступление Акопяна в парламенте.

Акопян говорил, что Национальная комиссия по телевидению и радио Армении не занимает антироссийскую позицию.

После того, как документ прошел первое чтение, Москва отметила, что "новый закон прямо скажется на судьбе вещания в республике российских телеканалов", сообщила российская газета "Коммерсант".

В Армении ретранслируются несколько российских телеканалов (Первый канал, РТР Планета, "Россия". "Культура" и МИР) и американский телеканал CNN. На большую часть территории Армении доходят телевизионные сигналы турецких и иранских каналов.