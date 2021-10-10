10 октября в МВФ проведут встречу с Георгиевой, от которой зависит ее будущее в организации – СМИ

Ситуация касается рейтинга Doing Business. Как пишет агентство, в отчете о расследовании юридической фирмы WilmerHale, подготовленном для правления Всемирного банка, утверждалось, что Георгиева на посту главы Всемирного банка в 2017 году оказывала "необоснованное давление" на сотрудников, чтобы они изменили данные в отчете рейтинга Doing Business и повысили рейтинг Китая в области делового климата, в то время как Всемирный банк искал поддержки Пекина для крупного увеличения капитала.

Решение о будущем Георгиевой в МВФ ожидается не раньше понедельника, 11 октября.

Исполнительный совет МВФ обсуждал этот вопрос в течение пяти часов в пятницу, 8 октября, затем закрыл заседание и запросил дополнительные "уточняющие детали".

Агентство пишет, что Георгиева категорически отвергает обвинения, которые касаются 2017 года, когда она была исполнительным директором Всемирного банка.