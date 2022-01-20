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19-летняя бельгийка совершила одиночный кругосветный полет и попала в Книгу рекордов Гиннесса

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Резерфорд отправилась в путешествие в августе прошлого года
Резерфорд отправилась в путешествие в августе прошлого года
Фото: fly.zolo / Instagram

19-летняя бельгийка Зара Резерфорд установила новый мировой рекорд. Она стала самой молодой женщиной, которой удалось самостоятельно совершить кругосветное путешествие на самолете. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Книги рекордов Гиннесса.

18 августа 2021 года девушка отправилась в кругосветное путешествие в одиночку на собственном небольшом самолете. 

Маршрут Резерфорд пролегал через 52 страны и пять континентов. Ее путешествие началось в Бельгии, а затем она направилась на запад.

Во время своего полета она пролетала, в частности, над Великобританией, Исландией, Гренландией, Канадой, США, Латинской Америкой, Колумбией, Аляской, Россией, Кореей, Индонезией, Индией, Ближним Востоком. 

На протяжении всего путешествия Резерфорд не разрешалось летать ночью.

19-летняя пилот столкнулась с большими проблемами и погодными катаклизмами, вплоть до того, что ей пришлось остаться в России на неделю, пока она ждала хорошую погоду.

Целью этого путешествие было повысить осведомленность о STEM-образовании (широкий термин, объединяющий несколько дисциплин: науку, технологии, инженерию и математику) и о проблеме гендерного неравенства в этих сферах, а также в авиации.

"Во время моего кругосветного путешествия я надеюсь побудить других девушек тоже начать летать или/и заняться карьерой, связанной со STEM. Только 5% коммерческих пилотов – женщины, и 15% специалистов по информатике – женщины. Это низкий показатель, учитывая, что это удивительная карьера с прекрасными возможностями", – говорила Резерфорд.

Контекст:

Предыдущий рекорд самой молодой женщины, совершившей одиночное кругосветное путешествие на самолете, принадлежал американке Шаесте Вайз. Она установила его в возрасте 30 лет.

Самым молодым мужчиной, совершим одиночное кругосветное путешествие на самолете, является Трэвис Ладлоу. Ему на момент установления рекорда в 2021 году было 18 лет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Книга рекордов Гиннесса, самолет, рекорд, путешествия, женщины
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