19-летняя бельгийка совершила одиночный кругосветный полет и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Резерфорд отправилась в путешествие в августе прошлого года Фото: fly.zolo / Instagram

18 августа 2021 года девушка отправилась в кругосветное путешествие в одиночку на собственном небольшом самолете.

Маршрут Резерфорд пролегал через 52 страны и пять континентов. Ее путешествие началось в Бельгии, а затем она направилась на запад.

Во время своего полета она пролетала, в частности, над Великобританией, Исландией, Гренландией, Канадой, США, Латинской Америкой, Колумбией, Аляской, Россией, Кореей, Индонезией, Индией, Ближним Востоком.

На протяжении всего путешествия Резерфорд не разрешалось летать ночью.

19-летняя пилот столкнулась с большими проблемами и погодными катаклизмами, вплоть до того, что ей пришлось остаться в России на неделю, пока она ждала хорошую погоду.

Целью этого путешествие было повысить осведомленность о STEM-образовании (широкий термин, объединяющий несколько дисциплин: науку, технологии, инженерию и математику) и о проблеме гендерного неравенства в этих сферах, а также в авиации.

"Во время моего кругосветного путешествия я надеюсь побудить других девушек тоже начать летать или/и заняться карьерой, связанной со STEM. Только 5% коммерческих пилотов – женщины, и 15% специалистов по информатике – женщины. Это низкий показатель, учитывая, что это удивительная карьера с прекрасными возможностями", – говорила Резерфорд.