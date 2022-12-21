97-летнюю экс-секретаря нацистского концлагеря признали виновной более чем в 10 тыс. убийств

Фурхнер приняли стенографисткой в концлагерь Штуттхоф, еще когда она была подростком. Женщина работала там с 1943-го по 1945 год.

Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно. Фурхнер признали виновной в пособничестве и подстрекательстве к убийству 10 505 человек и соучастии в покушении на убийство еще пяти человек. Поскольку в то время ей было всего 18 или 19 лет, ее судили в специальном суде по делам несовершеннолетних.

Фурхнер стала первой женщиной, которую судили за нацистские преступления за последние десятилетия.

Хотя она была гражданским работником, судья согласился, что она была полностью осведомлена о том, что происходит в лагере.

Считается, что около 65 тыс. человек погибли в ужасных условиях в Штуттхофе, в том числе заключенные-евреи, поляки-неевреи и пленные советские солдаты.

Когда в сентябре 2021 года начался судебный процесс, Фурхнер сбежала из дома престарелых и в конце концов была найдена полицией на улице в Гамбурге.