97-летнюю экс-секретаря нацистского концлагеря признали виновной более чем в 10 тыс. убийств

Фурхнер приняли стенографисткой в концлагерь Штуттхоф, еще когда она была подростком. Женщина работала там с 1943-го по 1945 год.
Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно. Фурхнер признали виновной в пособничестве и подстрекательстве к убийству 10 505 человек и соучастии в покушении на убийство еще пяти человек. Поскольку в то время ей было всего 18 или 19 лет, ее судили в специальном суде по делам несовершеннолетних.
Фурхнер стала первой женщиной, которую судили за нацистские преступления за последние десятилетия.
Хотя она была гражданским работником, судья согласился, что она была полностью осведомлена о том, что происходит в лагере.
Считается, что около 65 тыс. человек погибли в ужасных условиях в Штуттхофе, в том числе заключенные-евреи, поляки-неевреи и пленные советские солдаты.
Когда в сентябре 2021 года начался судебный процесс, Фурхнер сбежала из дома престарелых и в конце концов была найдена полицией на улице в Гамбурге.
С 2011 года в Германии прошла серия судебных разбирательств, связанных с преступлениями нацистов во время Второй мировой. Начало этому положил приговор бывшему охраннику нацистского концлагеря украинского происхождения Джону Демьянюку. Его приговор создал прецедент, согласно которому работа охранником концлагеря была достаточным доказательством для обвинения в соучастии в убийствах.