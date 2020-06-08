Абрамович купил картину "Крик" Мунка за $120 млн – СМИ

Один из четырех вариантов картины "Крик" норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка пополнил коллекцию российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Российский миллиардер, владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович купил картину "Крик" норвежского живописца Эдварда Мунка, которая считается одной из самых известных работ в стиле экспрессионизма. Об этом сообщает Telegram-канал Sotheby's Life. На эту публикацию также ссылаются некоторые российские СМИ. При этом в англоязычной прессе о продаже картины Мунка не сообщалось.

"Роман Абрамович опять отличился как ценитель искусства. Он купил знаменитую картину "Крик" Мунка (один из четырех ее вариантов) за $120 млн", – сказано в сообщении.

Других деталей паблик не приводит. Издание Eurosport.ru пишет, что картина была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

На сайте аукционного дома информации о недавних торгах нет. Один из вариантов "Крика" был продан в Нью-Йорке в 2012 году за $119,92 млн. Имя покупателя на сайте Sotheby's не указано.

Картина "Крик" была создана Мунком в промежутке между 1893-м и 1910 годами. На данный момент существует четыре варианта полотна; три из них хранятся в норвежских музеях, один – в частной коллекции.