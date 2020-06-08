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Абрамович купил картину "Крик" Мунка за $120 млн – СМИ

Один из четырех вариантов картины "Крик" норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка пополнил коллекцию российского бизнесмена Романа Абрамовича.

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Абрамович якобы купил картину Мунка
Абрамович якобы купил картину Мунка
Фото: EPA

Российский миллиардер, владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович купил картину "Крик" норвежского живописца Эдварда Мунка, которая считается одной из самых известных работ в стиле экспрессионизма. Об этом сообщает Telegram-канал Sotheby's Life. На эту публикацию также ссылаются некоторые российские СМИ. При этом в англоязычной прессе о продаже картины Мунка не сообщалось.

"Роман Абрамович опять отличился как ценитель искусства. Он купил знаменитую картину "Крик" Мунка (один из четырех ее вариантов) за $120 млн", – сказано в сообщении.

Других деталей паблик не приводит. Издание Eurosport.ru пишет, что картина была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

На сайте аукционного дома информации о недавних торгах нет. Один из вариантов "Крика" был продан в Нью-Йорке в 2012 году за $119,92 млн. Имя покупателя на сайте Sotheby's не указано.

Картина "Крик" была создана Мунком в промежутке между 1893-м и 1910 годами. На данный момент существует четыре варианта полотна; три из них хранятся в норвежских музеях, один – в частной коллекции.

Теги: искусство, живопись, аукцион, Sotheby's, картина, Роман Абрамович, Эдвард Мунк
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