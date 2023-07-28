"Абсолютно безграмотные действия российской ПВО". Данилов прокомментировал взрывы в Таганроге

О взрыве недалеко от Александровской площади во дворе госбанка сообщали росСМИ. По их данным, на месте образовалась воронка диаметром 5 м и глубиной 5 м.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что в Таганроге взорвалась ракета.

Позже в Telegram Голубев проинформировал о поражении системами ПВО второй ракеты – в Азовском районе. По состоянию на 18.00 в медучреждения Таганрога доставлено 12 человек, указал он в Telegram.

В российском минобороны в атаке на Таганрог обвинили Украину. Там рассказали, что якобы украинская ракета была перехвачена ПВО, а ее обломки упали на территории города.

"События в Таганроге – это ничто иное, как абсолютно безграмотные действия операторов российских комплексов ПВО..." – написал Данилов в Twitter.

Події в Таганрозі – це ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів ППО… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 28, 2023

В Таганроге в районе падения обломков ракеты ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в администрации города.