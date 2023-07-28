В Таганроге произошел сильный взрыв. Губернатор заявил о прилете ракеты

На месте взрыва образовалась воронка диаметром 5 м и глубиной 5 м Фото: Mash / Twitter

Как говорится в сообщениях пабликов, взрыв произошел недалеко от Александровской площади во дворе государственного банка. В здании вылетели стекла. На месте взрыва образовалась воронка диаметром 5 м и глубиной 5 м, отмечается в сообщении.

В результате взрыва пострадало пять человек, пишет Baza. По предварительным данным, причиной взрыва стал "неизвестный снаряд". "На месте обнаружены его осколки. В настоящий момент идет разбор завалов", – пишет паблик.

По данным Telegram-канала Mash, пострадало 10 человек. Девять из них увезли в больницу.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram заявил, что в Таганроге взорвалась ракета. За медицинской помощью, утверждает он, обратились 15 человек, все – с легкими травмами от осколков. В больницу доставили девятерых пострадавших, их состояние оценивается как легкое и средней тяжести.