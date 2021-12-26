Адвокаты Nirvana считают несерьезным заявление мужчины, подавшего иск против группы из-за использования его детского фото на обложке альбома

Элдену было четыре месяца, когда его родители за $200 согласились на его участие в съемках для обложки Nirvana Фото: Spencer Elden / Facebook (архив)

Слушание по их ходатайству запланировано на январь.

Элден утверждал, что публикация снимка, на котором он запечатлен голым под водой в бассейне, является контентом порнографического характера, а музыканты – его распространителями. Также он в своем иске заявил, что стал жертвой сексуальной эксплуатации, а его изображение на обложке альбома было иллюстрацией сексуального насилия над детьми. Элден потребовал не менее $150 тыс. от каждого фигуранта иска в качестве морального ущерба.

Адвокаты назвали несерьезными слова 30-летнего американца о сексуальном насилии. По их мнению, изучение биографии и поведения истца "делает это очевидным".

Элден "потратил три десятилетия на извлечение прибыли из своей известности в качестве самозваного "ребенка Nirvana", включая воссоздание образа к 15-й и 25-й годовщинам альбома, считают они.

Кроме того, говорят адвокаты, иск американца основан на законах, предусматривающих наличие сроков исковой давности, и был подан слишком поздно, из-за чего "не будет иметь законной силы".