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Адвокаты Nirvana считают несерьезным заявление мужчины, подавшего иск против группы из-за использования его детского фото на обложке альбома

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Элдену было четыре месяца, когда его родители за $200 согласились на его участие в съемках для обложки Nirvana
Элдену было четыре месяца, когда его родители за $200 согласились на его участие в съемках для обложки Nirvana
Фото: Spencer Elden / Facebook (архив)

Адвокаты музыкальной группы Nirvana просят отклонить иск американца Спенсера Элдена, чье детское фото стало обложкой альбома Nirvana под названием Nevermind. Об этом сообщила газета The Guardian 24 декабря.

Слушание по их ходатайству запланировано на январь. 

Элден утверждал, что публикация снимка, на котором он запечатлен голым под водой в бассейне, является контентом порнографического характера, а музыканты – его распространителями. Также он в своем иске заявил, что стал жертвой сексуальной эксплуатации, а его изображение на обложке альбома было иллюстрацией сексуального насилия над детьми. Элден потребовал не менее $150 тыс. от каждого фигуранта иска в качестве морального ущерба. 

Адвокаты назвали несерьезными слова 30-летнего американца о сексуальном насилии. По их мнению, изучение биографии и поведения истца "делает это очевидным".

Элден "потратил три десятилетия на извлечение прибыли из своей известности в качестве самозваного "ребенка Nirvana", включая воссоздание образа к 15-й и 25-й годовщинам альбома, считают они.

Кроме того, говорят адвокаты, иск американца основан на законах, предусматривающих наличие сроков исковой давности, и был подан слишком поздно, из-за чего "не будет иметь законной силы".

Контекст:

Альбом Nevermind вышел в сентябре 1991 года. Он стал одним из самых продаваемых музыкальных альбомов в истории музыки. Автором фото, которое размещено на обложке альбома, является фотограф Кирк Веддл. Элден – сын его знакомых. На момент съемки ему было четыре месяца. За съемки родители Элдена получили гонорар в размере $200.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, адвокат, Nirvana, ребенок, фото
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