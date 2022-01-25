Африканец спрятался в отсеке шасси самолета и пережил 11-часовой полет до Нидерландов

Кениец спрятался в отсеке шасси самолета, который летел из ЮАР в Нидерланды Фото: depositphotos.com

Самолет 11 часов летел из Йоханнесбурга, ЮАР в Амстердам и по дороге делал остановку в Найроби, Кения. Точно неизвестно, где "сел" мужчина.

То, что мужчина выжил, – уникальная ситуация, из-за чрезвычайно низкой температуры воздуха на высоте, на которой летают современные лайнеры. За последние пять лет в самолетах в Нидерландах были обнаружены семь подобных безбилетных пассажиров, только двое из них остались живы.

Сейчас кениец находится в больнице. Представитель голландской военной полиции сообщил журналистам, что мужчина подаст прошение о предоставлении убежища в Нидерландах.