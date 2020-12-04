Актеры из "Властелина колец" собирают $6 млн, чтобы выкупить дом Толкина

Мартин Фримен, Иэн Маккеллен и другие актеры, снявшиеся в трилогии "Властелин колец", поддержали краудфандинговую кампанию по спасению дома британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина в Оксфорде. В доме собираются создать литературный центр.

В доме на Нортмуд-роуд, 20 Толкин написал "Властелина колец" и "Хоббита" Фото: ProjectNorthmoor / Twitter

В Великобритании запустили краудфандинговую кампанию, целью которой является спасение дома британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина в Оксфорде. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте инициативы.

В доме на Нортмуд-роуд, 20 Толкин написал "Властелина колец" и "Хоббита". Инициатива направлена на то, чтобы выкупить дом, отремонтировать его и организовать в нем литературный центр.

"Старинный дом, который находится в часе езды от Лондона, практически не изменился с момента постройки в 1924 году. В нем есть шесть больших спален наверху, одна спальня на первом этаже и просторный сад. Семья Толкина переехала в дом в 1930 году и прожила в нем 17 лет", – отмечено в сообщении.

Актеры планируют собрать $6 млн. Часть денег пойдет на развитие литературных программ. Планируется, что предприятие будет самоокупаемым.

К сбору денег присоединились Мартин Фримен (сыграл Бильбо Бэггинса в "Хоббите"), Иэн Маккеллен (исполнитель роли Гэндальфа), Джон Рис-Дэвис (Гимли), сообщил 3 декабря Project Northmoor в Twitter.

Martin Freeman, Sir Ian McKellen, John Rhys-Davies, and more back crowdfunding campaign to turn J.R.R. Tolkien's Oxford home into a literary centre



(via @ProjNorthmoor) pic.twitter.com/vxHWDO0G5g — Fandom (@getFANDOM) December 3, 2020

Актеры записали видео, в котором предлагают поклонникам творчества Толкина помочь проекту. Видео опубликовано в YouTube 2 декабря в канале Project Northmoor.

ВИДЕО

Видео: Project Northmoor / YouTube

Джон Рональд Руэл Толкин опубликовал трилогию "Властелин колец" в 1954 году. Роман считается первым произведением в жанре эпического фэнтези и одной из самых известных и популярных книг XX века.