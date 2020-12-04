Актеры из "Властелина колец" собирают $6 млн, чтобы выкупить дом Толкина

В Великобритании запустили краудфандинговую кампанию, целью которой является спасение дома британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина в Оксфорде. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте инициативы.
В доме на Нортмуд-роуд, 20 Толкин написал "Властелина колец" и "Хоббита". Инициатива направлена на то, чтобы выкупить дом, отремонтировать его и организовать в нем литературный центр.
"Старинный дом, который находится в часе езды от Лондона, практически не изменился с момента постройки в 1924 году. В нем есть шесть больших спален наверху, одна спальня на первом этаже и просторный сад. Семья Толкина переехала в дом в 1930 году и прожила в нем 17 лет", – отмечено в сообщении.
Актеры планируют собрать $6 млн. Часть денег пойдет на развитие литературных программ. Планируется, что предприятие будет самоокупаемым.
К сбору денег присоединились Мартин Фримен (сыграл Бильбо Бэггинса в "Хоббите"), Иэн Маккеллен (исполнитель роли Гэндальфа), Джон Рис-Дэвис (Гимли), сообщил 3 декабря Project Northmoor в Twitter.
Martin Freeman, Sir Ian McKellen, John Rhys-Davies, and more back crowdfunding campaign to turn J.R.R. Tolkien's Oxford home into a literary centre— Fandom (@getFANDOM) December 3, 2020
(via @ProjNorthmoor) pic.twitter.com/vxHWDO0G5g
Актеры записали видео, в котором предлагают поклонникам творчества Толкина помочь проекту. Видео опубликовано в YouTube 2 декабря в канале Project Northmoor.
Джон Рональд Руэл Толкин опубликовал трилогию "Властелин колец" в 1954 году. Роман считается первым произведением в жанре эпического фэнтези и одной из самых известных и популярных книг XX века.