Amazon получил сертификат для работы в качестве беспилотной авиакомпании

Компания Amazon сможет доставлять своим клиентам товары при помощи дронов.

Когда Amazon начнет доставлять товары при помощи беспилотников, неизвестно Фото: depositphotos.co

Федеральное управление гражданской авиации США выдало разрешение компании Amazon на коммерческие поставки с использованием дронов. Об этом 31 августа сообщило агентство Bloomberg.

Интернет-гигант, специализирующийся на розничной торговле, стал одной из немногих компаний, сертифицированных правительством США для работы в качестве беспилотной авиакомпании, отмечено в сообщении.

Когда Amazon начнет доставлять товары при помощи беспилотников, не уточняется. Компания должна устранить ряд "нормативных и технических препятствий", отмечает информационное агентство.

Amazon – американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции. Была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом.