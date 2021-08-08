Компания Amazon решила отложить возвращение сотрудников в офисы

Возвращение в офисы Amazon отложила до 2022 года Фото: EPA

Ранее компания планировала возобновить регулярную офисную работу в начале сентября, однако отсрочила эту дату как минимум до 3 января 2022 года. Решение касается офисных работников как в США, так и в других странах.

В Amazon добавили, что решили скорректировать сроки из-за распространения штамма "Дельта", который вызывает всплеск случаев заболевания COVID-19.