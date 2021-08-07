Amazon разыграет $500 тыс. и автомобили среди вакцинированных сотрудников

Компания решила организовать лотерею под названием Max Your Vax. В конкурсе разыграют 18 призов общей стоимостью почти $2 млн. Среди них две денежные премии по $500 тыс., шесть наград по $100 тыс., пять новых автомобилей и пять путевок. Ранее Amazon предлагал работникам $80 за прививки.

Во внутреннем письме сотрудникам представитель Amazon Келли Нантел написала, что в компании твердо убеждены: лучший способ защиты сотрудников от COVID-19 – это вакцинация.

Конкурс Amazon открыт для непосредственных сотрудников. В основном это люди, которые работают на складах и других объектах логистики, но также и с почасовой оплатой в продуктовых магазинах Whole Foods Market и Amazon Fresh, а также в центрах обработки данных Amazon Web Services.