В Украине за сутки подтвердили 1054 случая COVID-19

В Украине за сутки выздоровело 1393 пациента с коронавирусом Фото: depositphotos.com

Среди заболевших 72 детей и 13 медиков.

Умерло за сутки 20 заболевших, выздоровело 1393 человека, госпитализировано 534 пациента.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 258 532 случая COVID-19, умерло 53 085 человек, выздоровело 2 190 686 пациентов.

6 августа в стране провели 46 841 тестирование на коронавирус, из которых 22 273 – методом ПЦР, 9628 – методом ИФА, а также 14 940 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали 11,5 млн ПЦР-тестов на COVID-19.



