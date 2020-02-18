Американские бойскауты заявили о банкротстве из-за исков о домогательстве

Ожидается, что организация "Бойскауты Америки" вынуждена будет распродать часть своего имущества, чтобы оплатить компенсацию жертвам домогательств.

Организация "Бойскауты Америки" подала заявку на защиту от банкротства на фоне сотен судебных исков о сексуальном насилии в организации. Об этом 18 февраля сообщает Associated Press.

Уточняется, что обращение в суд по делам банкротства поможет приостановить дела о домогательствах. Но в конечном итоге бойскауты будут вынуждены распродать некоторые из своих владений, в том числе кемпинги и туристические маршруты, чтобы собрать деньги для компенсаций, которые могут превысить $1 млрд.

В то же время в организации заявили, что скаутские программы будут продолжаться в течение всего судебного процесса и в течение многих лет после.

Агентство сообщает, что финансовые проблемы "Бойскаутов Америки" спровоцированы рядом законов в Нью-Йорке, Аризоне, Нью-Джерси и Калифорнии, которые продлили сроки давности преступлений. После этого на организацию посыпались сотни исков, которые, в основном, касались домогательств, произошедших в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах.

Также отмечается, что в последние годы в связи с секс-скандалом значительно уменьшилось количество молодых людей, привлеченных в организацию. Если в 1970-х годах их было более 4 млн человек, то на данный момент эта цифра упала ниже отметки в 2 млн.