Американский суд отказался отклонить иск грузинской шахматистки к Netflix. Она обвиняет компанию в клевете из-за сериала "Ход королевы"

Окружной судья США Вирджиния Филлипс заявила, что тот факт, что сериал – это художественное произведение, "не освобождает Netflix от ответственности за клевету".
Netflix в ответ на запрос журналистов заявил, что испытывает уважение к Гаприндашвили и ее карьере, однако ее обвинение считает не имеющим подтверждений.
Премьера шестисерийного сериала "Ход королевы", снятого по мотивам одноименного романа писателя-фантаста Уолтера Тевиса, состоялась 23 октября 2020 года. Режиссером проекта стал Скотт Фрэнк.
Действия сериала происходят в 50-х годах прошлого столетия. Главная героиня – успешная шахматистка Бет Хармон, которая воспитывалась в детском доме. По сюжету ей предстоит преодолеть алкогольную и наркозависимость, чтобы осуществить свою мечту – завоевать звание гроссмейстера.
Гаприндашвили подала иск против Netflix, так как в одной из серий говорилось, что она никогда не играла против мужчин. Сама же шахматистка в иске утверждает, что к 1968 году, в котором разворачивались действия эпизода, она провела матчи как минимум с 59 игроками мужского пола. Грузинской шахматистке также не понравилось, что в сериале ее назвали "русской шахматисткой".
Гаприндашвили требует $5 млн и опровержение заявления, что она не проводила шахматные матчи с мужчинами.