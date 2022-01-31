Американский суд отказался отклонить иск грузинской шахматистки к Netflix. Она обвиняет компанию в клевете из-за сериала "Ход королевы"

Окружной судья США Вирджиния Филлипс заявила, что тот факт, что сериал – это художественное произведение, "не освобождает Netflix от ответственности за клевету".

Netflix в ответ на запрос журналистов заявил, что испытывает уважение к Гаприндашвили и ее карьере, однако ее обвинение считает не имеющим подтверждений.