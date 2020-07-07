Австрийский министр об убийстве чеченского блогера: Слишком часто иностранные конфликты стали переносить в Австрию

Министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер заверил, что убийцы чеченского блогера Мамихана Умарова будут найдены и наказаны.

Министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер заявил, что австрийские правоохранители активно расследуют убийство политического эмигранта, блогера Мамихана Умарова в Австрии. Об этом сообщает издание ОЕ24.

Негаммер подчеркнул, что полиция пытается выяснить имена заказчиков убийства, и отметил, что слишком часто иностранные конфликты стали переносить в Австрию.

Министр сказал, что преступные радикальные группы "будут решительно поставлены на место".

По его словам, в Австрии нет места "параллельным обществам", они будут наказаны "по всей строгости закона".

Умарова убили вечером 4 июля в пригороде Вены Герасдорфе выстрелом в голову. Вскоре правоохранители задержали водителя авто предполагаемого убийцы. Умаров подавал заявление на политическое убежище в Австрии.

В соцсетях и интервью он говорил о себе как о бывшем наемнике, называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, нередко его высказывания носили оскорбительный характер.

По подозрению в убийстве Умарова в Австрии задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов, сообщил проект "Кавказ.Реалии" со ссылкой на источник в одной из европейских чеченских диаспор.

Бывший украинский нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Умаров искал выход на американских политиков, чтобы рассказать об убийствах по заказу чеченских властей по всему миру.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что Умарову в Чечне пытались заказать убийства добровольцев Амины Окуевой, Адама Осмаева и Мосийчука.