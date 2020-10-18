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Бахрейн и Израиль установили дипломатические отношения

Совместное коммюнике об установлении дипломатических, мирных и дружественных отношений между Бахрейном и Израилем стороны назвали историческим. За подписанием документов наблюдал официальный посланник Белого дома, министр финансов США Стивен Мнучин.

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Бахрейн и Израиль договорились продвигать "стратегическую повестку мира и процветания на Ближнем Востоке"
Бахрейн и Израиль договорились продвигать "стратегическую повестку мира и процветания на Ближнем Востоке"
Фото: ЕРА

18 октября в Манаме Бахрейн и Израиль подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических, мирных и дружественных отношений, сообщает официальное бахрейнское агентство BNA.

Также подписаны меморандумы о взаимопонимании в области экономических и торговых отношений, телекоммуникаций, торговли, воздушного сообщения, перемещения граждан, банковских и финансовых услуг и сотрудничества между министерствами иностранных дел.

"Сегодняшнее историческое подписание документов объединяет двух друзей и партнеров Америки на Ближнем Востоке. Королевство Бахрейн и Государство Израиль присоединятся к Соединенным Штатам, чтобы продвигать стратегическую повестку мира и процветания на Ближнем Востоке", – сказано в сообщении.

Стороны продолжат прикладывать усилия по достижению "справедливого, всеобъемлющего и прочного урегулирования израильско-палестинского конфликта", отмечает агентство.

За подписанием коммюнике наблюдал специальный посланник Белого дома, министр финансов США Стивен Мнучин.

Глава израильской делегации, советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат заявил журналистам, что утром участники переговоров были просто друзьями, а расстались родственниками, пишет Times of Israel.

Издание отмечает, что, возможно, подписанные в Бахрейне документы будут подлежать ратификации израильским парламентом.

Бахрейн стал четвертым арабским государством, с которым Израиль установил официальные дипломатические отношения (после Египта, Иордании и ОАЭ).

11 сентября было обнародовано заявление, в котором говорилось, что король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа, израильский премьер Биньямин Нетаньяху, а также президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре пришли к необходимости установления полноценных дипломатических контактов между Бахрейном и Израилем. 15 сентября в Вашингтоне Нетаньяху подписал так называемые Соглашения Авраама с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом аль-Нахайя и министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом аль-Заяни.

Власти Палестины осудили сделку по нормализации отношений между Израилем и Бахрейном, назвав ее еще одним "ударом в спину" арабского государства.

Теги: США, Израиль, дипломатические отношения, Бахрейн, Стивен Мнучин
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