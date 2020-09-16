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ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений с Израилем

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн стали третьим и четвертым арабскими государствами, которые предприняли шаги для нормализации отношений с Израилем.

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Подписание соглашения прошло в Белом доме
Подписание соглашения прошло в Белом доме
Фото: EPA

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн подписали во вторник, 15 сентября, соглашения о нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп устроил церемонию подписания в Белом доме. Перед толпой из нескольких сотен человек на лужайке Белого дома премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал соглашения с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахайя и министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом Аль Заяни.

Соглашение делает их третьим и четвертым арабскими государствами, которые предприняли такие шаги для нормализации отношений с тех пор, как Израиль подписал мирные договоры с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.

13 августа стало известно, что Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений. 29 августа президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заид подписал указ об отмене закона от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля.

Трамп в пятницу, 11 сентября, сообщил о восстановлении дипломатических отношений между Бахрейном и ИзраилемВ совместном заявлении США, Бахрейна и Израиля, которое также опубликовал Трамп, говорится, что король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа и Нетаньяху, а также президент США в телефонном разговоре согласились установить полные дипломатические отношения между двумя странами.  

Власти Палестины осудили сделку по нормализации отношений между Израилем и Бахрейном, в Рамалле назвали ее еще одним "ударом в спину" арабского государства.

Теги: США, Израиль, ОАЭ, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Бахрейн
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