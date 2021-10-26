Байден обсудил с патриархом Варфоломеем климат и пандемию COVID-19

"Президент выразил облегчение в связи со скорым выздоровлением Вселенского Патриарха. Они обсудили усилия по противодействию изменению климата, шаги по прекращению глобальной пандемии COVID-19 и важность свободы вероисповедания как основного права человека. Их встреча подчеркнула решающую роль, которую религиозные общины играют в решении ряда глобальных проблем, с которыми мы все сталкиваемся, а также многолетнюю дружбу и партнерство между президентом Байденом и Его святейшеством вселенским патриархом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Вселенского патриархата встречу назвали "теплой и сердечной",

"Дискуссия затронула общее чувство безотлагательности, вызванное климатическим кризисом... Его святейшество также поблагодарил президента Байдена за его решительный ответ на пандемию и за его готовность поддержать развивающиеся страны в обеспечении вакцинами против Covid-19", – говорится в сообщении.