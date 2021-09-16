Байден продлил режим чрезвычайного положения, объявленный после терактов 11 сентября

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома 15 сентября.

По словам Байдена, угроза терактов, из-за которой ввели режим ЧП, за 20 лет не исчезла.

"Кризис, вызванный серьезными террористическими актами и угрозами терроризма, совершенными иностранными террористами, включая террористические атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Пенсильвании и на Пентагон, [...] продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. По этой причине я решил, что необходимо продлить чрезвычайное положение", – говорится в заявлении Байдена.

Контекст:

В США 11 сентября 2001 года два самолета, захваченных террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в поле в штате Пенсильвания, когда пассажиры попытались отбить судно у террористов.

Эти теракты совершили 19 членов террористической организации "Аль-Каида". Жертвами терактов стали 2977 человек (не включая 19 террористов): 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек – в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 – в здании Пентагона. Погибли граждане США и еще 91 государства.