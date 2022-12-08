BBC готовится к переходу в онлайн из-за падения телеаудитории – гендиректор компании

В будущем BBC объединится в одно предложение, где будут и телевизионные программы, и местные новости, и образовательные материалы, рассказал гендиректор компании Фото: rts.org.uk

Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба сообщества.

"Итак, теперь давайте посмотрим в будущее. Представьте себе мир, в котором есть только интернет, где вещание телевидения и радио отключено, а выбор безграничен. По-прежнему много линейного просмотра в прямом эфире, но все это доставляется онлайн", – заявил Дэви.

По мнению гендиректора компании, в будущем BBC объединится в одно предложение, где будут и телевизионные программы, и местные новости, и образовательные материалы. В конечном итоге это может положить конец отдельным брендам, таким как BBC One или BBC Radio 4, хотя программы, которые они сейчас транслируют, могут продолжаться в интернете, добавил Дэви.

В то же время гендиректор BBC отметил, что онлайн-рынок также переполнен контентом.

Хотя теле- и радиоканалы BBC по-прежнему охватывают десятки миллионов британцев в месяц, почти все их программы сталкиваются с долгосрочным снижением числа зрителей в прямом эфире, говорится в материале. В то же время компания переживает, что пожилые или проживающие в сельской местности зрители, которые не имеют надежного подключения к интернету, могут быть отрезаны от ресурса.

"Мы должны закрыть пробелы и гарантировать доступность для всех. Прогнозы предполагают, что к 2030 году около 2 млн домов по-прежнему не будут использовать фиксированную широкополосную связь, и даже через несколько лет 5% территории Великобритании могут не быть покрыты 5G или 4G для предоставления контента", – добавил Дэви.

Гендиректор добавил, цель – отстаивать четкую лидирующую роль на рынке для BBC.

Он резюмировал, что необходимо "переходить в интернет", преобразовать BBC в лидера цифровых технологий, инвестировать в бренд и "быстро двигаться для успеха".