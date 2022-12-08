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BBC готовится к переходу в онлайн из-за падения телеаудитории – гендиректор компании

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В будущем BBC объединится в одно предложение, где будут и телевизионные программы, и местные новости, и образовательные материалы, рассказал гендиректор компании
В будущем BBC объединится в одно предложение, где будут и телевизионные программы, и местные новости, и образовательные материалы, рассказал гендиректор компании
Фото: rts.org.uk

BBC готовится закрыть свое традиционное теле- и радиовещание и в течение следующего десятилетия стать только онлайн-сервисом. Об этом сообщил генеральный директор компании Тим Дэви 7 декабря, выступая на мероприятии Королевского телевизионного сообщества.

Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба сообщества.

"Итак, теперь давайте посмотрим в будущее. Представьте себе мир, в котором есть только интернет, где вещание телевидения и радио отключено, а выбор безграничен. По-прежнему много линейного просмотра в прямом эфире, но все это доставляется онлайн", – заявил Дэви.

По мнению гендиректора компании, в будущем BBC объединится в одно предложение, где будут и телевизионные программы, и местные новости, и образовательные материалы.  В конечном итоге это может положить конец отдельным брендам, таким как BBC One или BBC Radio 4, хотя программы, которые они сейчас транслируют, могут продолжаться в интернете, добавил Дэви.

В то же время гендиректор BBC отметил, что онлайн-рынок также переполнен контентом. 

Хотя теле- и радиоканалы BBC по-прежнему охватывают десятки миллионов британцев в месяц, почти все их программы сталкиваются с долгосрочным снижением числа зрителей в прямом эфире, говорится в материале. В то же время компания переживает, что пожилые или проживающие в сельской местности зрители, которые не имеют надежного подключения к интернету, могут быть отрезаны от ресурса. 

ы должны закрыть пробелы и гарантировать доступность для всех. Прогнозы предполагают, что к 2030 году около 2 млн домов по-прежнему не будут использовать фиксированную широкополосную связь, и даже через несколько лет 5% территории Великобритании могут не быть покрыты 5G или 4G для предоставления контента", – добавил Дэви. 

Гендиректор добавил, цель – отстаивать четкую лидирующую роль на рынке для BBC. 

Он резюмировал, что необходимо "переходить в интернет", преобразовать BBC в лидера цифровых технологий, инвестировать в бренд и "быстро двигаться для успеха".

Контекст:

BBC называет себя ведущей общественной вещательной компанией в мире. 

Корпорация включат канал телевидения BBC World Service, радио и онлайн на более чем 40 языках, британский телеканал BBC One, молодежную онлайн-службу BBC Three, 10 общебританских радиосетей, а также цифровые сервисы, включая BBC News, Sport, Weather CBBC и CBeebies, iPlayer и BBC Sounds, BBC Red Button. 

Теги: телевидение, интернет, Великобритания, BBC, радио, технологии, радиовещание, будущее
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