Беларусь начала облетать первая авиакомпания из России. СМИ связывают это с международными санкциями

"Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси", – подтвердил РБК представитель компании.
Агентство отмечает, что от дальнейших комментариев в "Волге – Днепр" отказались, но это произошло после того, как Европейский союз ввел санкции против компаний из Беларуси, среди которых оказался провайдер аэронавигационных услуг "Белаэронавигация".
Сотрудничество с "Белаэронавигацией" запретило и управление гражданской авиации Великобритании.
Источники РБК, близкие к "Волге – Днепр", рассказали, что авиаперевозчик, головная структура которого зарегистрирована в Нидерландах, "неукоснительно соблюдает все международные правила".
Агентство отмечает, что теперь самолеты "Волги – Днепр" летают через страны Балтии. Продолжительность полета выросла в одном из случаев на 16 минут.
На группу "Волга – Днепр" в 2020 году пришлось 95% чистой прибыли грузовых авиакомпаний России, подчеркивает РБК.
После инцидента с самолетом Ryanair, летевшим 23 мая из Афин в Вильнюс и совершившим экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли, при этом спецслужбы Беларуси сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича), ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью.
21 июня санкции были расширены Евросоюзом, Канадой, США и Великобританией. В списке упоминается и "Белаэронавигация".
Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.