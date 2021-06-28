Беларусь начала облетать первая авиакомпания из России. СМИ связывают это с международными санкциями

"Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси", – подтвердил РБК представитель компании.

Агентство отмечает, что от дальнейших комментариев в "Волге – Днепр" отказались, но это произошло после того, как Европейский союз ввел санкции против компаний из Беларуси, среди которых оказался провайдер аэронавигационных услуг "Белаэронавигация".

Сотрудничество с "Белаэронавигацией" запретило и управление гражданской авиации Великобритании.

Источники РБК, близкие к "Волге – Днепр", рассказали, что авиаперевозчик, головная структура которого зарегистрирована в Нидерландах, "неукоснительно соблюдает все международные правила".

Агентство отмечает, что теперь самолеты "Волги – Днепр" летают через страны Балтии. Продолжительность полета выросла в одном из случаев на 16 минут.

На группу "Волга – Днепр" в 2020 году пришлось 95% чистой прибыли грузовых авиакомпаний России, подчеркивает РБК.