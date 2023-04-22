Белковский: РПЦ – гнездо геев. Но здесь Гундяев чист, поскольку является отцом своего преемника Антония Севрюка

"В России все так устроено на протяжении многотысячелетней истории, что все, что запрещено народу, элитам все равно разрешено. Разнообразные представители ЛГБТК-сообщества занимают ключевые позиции на всех уровнях власти в крупнейших госкорпорациях и даже контролируют их, но народу объясняют, что это все страшно ужасно, "тлетворное влияние Запада", "лучше сразу умереть, чем родиться геем". Причем борьбу с геями возглавляют геи же", – сказал Белковский.

Он отказался назвать конкретные фамилии, кого имеет в виду, подчеркнув, что аутинг, то есть публичное разглашение информации о принадлежности человека к ЛГБТК без его согласия, является неполиткорректным.

"Я бы так сказал: не может быть никакой уверенности, что, например, спикер Государственный думы Вячеслав Викторович Володин – гей. Вот какая у нас может быть уверенность в этом? Ну никакой абсолютно! Всякие слухи ходят и утечки много лет, но свечки-то мы не держали. Вот если Фонд борьбы с коррупцией [российского оппозиционера] Алексея Навального переключит свое внимание с воровства, к которому все привыкли уже настолько, что новые расследования не производят никакого впечатления, на гей-состав руководства Российской Федерации, это будет иметь большое впечатление", – предположил Белковский.

При этом эксперт призвал обратить внимание на последние заявления предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла (в миру – Владимир Гундяев), которые касаются ЛГБТК-сообщества.

"Только что Кирилл Гундяев, предстоятель Русской православной церкви Московского патриархата, заявил, что Россия уходит в режим самоизоляции, потому что только так она может оградить себя от тлетворного влияния Запада именно в этой сфере – смешения полов, "родитель 1" и "родитель 2" [вместо "мама" и "папа"]. Это, безусловно, говорит человек, который знает это не понаслышке, поскольку РПЦ является просто гнездом геев", – сказал политолог.

По информации Белковского, сам Кирилл к ЛГБТК-сообществу не принадлежит. Об этом, по мнению аналитика, свидетельствует наличие у патриарха сына.

"Здесь Гундяев чист: он является отцом непосредственно своего преемника [митрополита] Антония Севрюка. Каким-то образом еще и монахом, но это уже неважно. Главное – остановить тлетворное влияние Запада. А чтобы остановить тлетворное влияние Запада, надо клин клином вышибать. Надо сделать все еще хуже, только в российском исполнении", – сказал политолог.

Митрополит Антоний (в миру – Антон Севрюк) родился в 1984 году в Тверской области. Окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Много лет был личным секретарем Кирилла. С 2022 года возглавляет отдел внешних церковных связей РПЦ. "Новая газета" назвала Антония "патриаршим фаворитом" и отметила, что он сделал "совершенно головокружительную карьеру". Кирилл возвел Антония в сан митрополита в 2019 году, когда ему было 34 года. В истории РПЦ, как напомнило издание, до этого был лишь один подобный случай (сам Кирилл стал митрополитом в 43 года). Журналисты "Новой газеты. Европа" считают, что лицо Антония "удивительно напоминает фотографии самого Кирилла 40-летней давности", и предполагают, что Кирилл, вероятно, видит в нем своего наследника.

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