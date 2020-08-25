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Берлинале откажется от наград за лучшую мужскую и женскую роли. Новые премии станут гендерно нейтральными

Организаторы кинофестиваля Берлинале заявили, что вместо наград за лучшую мужскую и лучшую женскую роли будут давать призы за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.

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Берлинале 2021 планируют провести как физический фестиваль
Берлинале 2021 планируют провести как физический фестиваль
Фото: berlinale.de

Берлинский кинофестиваль Берлинале с 2021 года начнет присуждать гендерно нейтральные награды. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба фестиваля.

"Мы считаем, что отмена разделения наград по признаку пола – это сигнал к более гендерно чувствительному пониманию в киноиндустрии", – заявили руководители Берлинале Мариетта Риссенбек  и Карло Шатриана.

В 2021 году международное жюри кинофестиваля присудит следующие премии:

  • "Золотой медведь" за лучший фильм;
  • гран-при жюри;
  • "Серебряный медведь" за лучшую режиссуру;
  • приз жюри "Серебряный медведь";
  • "Серебряный медведь" за лучшую главную роль;
  • "Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана;
  • "Серебряный медведь" за лучший сценарий;
  • "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад.

В пресс-службе сообщили, что Берлинале 2021 планируется как физический фестиваль, который пройдет в соответствии с действующими на тот момент правилами и положениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

Официальная регистрация фильмов начнется с 1 сентября.

Теги: Берлин, Берлинский кинофестиваль, премия, кинофестиваль, Берлинале, награды
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