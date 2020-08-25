Берлинале откажется от наград за лучшую мужскую и женскую роли. Новые премии станут гендерно нейтральными

Берлинский кинофестиваль Берлинале с 2021 года начнет присуждать гендерно нейтральные награды. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба фестиваля.
"Мы считаем, что отмена разделения наград по признаку пола – это сигнал к более гендерно чувствительному пониманию в киноиндустрии", – заявили руководители Берлинале Мариетта Риссенбек и Карло Шатриана.
В 2021 году международное жюри кинофестиваля присудит следующие премии:
В пресс-службе сообщили, что Берлинале 2021 планируется как физический фестиваль, который пройдет в соответствии с действующими на тот момент правилами и положениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Официальная регистрация фильмов начнется с 1 сентября.