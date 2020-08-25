Берлинале откажется от наград за лучшую мужскую и женскую роли. Новые премии станут гендерно нейтральными

Организаторы кинофестиваля Берлинале заявили, что вместо наград за лучшую мужскую и лучшую женскую роли будут давать призы за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.

Берлинский кинофестиваль Берлинале с 2021 года начнет присуждать гендерно нейтральные награды. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба фестиваля.

"Мы считаем, что отмена разделения наград по признаку пола – это сигнал к более гендерно чувствительному пониманию в киноиндустрии", – заявили руководители Берлинале Мариетта Риссенбек и Карло Шатриана.

В 2021 году международное жюри кинофестиваля присудит следующие премии:

"Золотой медведь" за лучший фильм;

гран-при жюри;

"Серебряный медведь" за лучшую режиссуру;

приз жюри "Серебряный медведь";

"Серебряный медведь" за лучшую главную роль;

"Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана;

"Серебряный медведь" за лучший сценарий;

"Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад.

В пресс-службе сообщили, что Берлинале 2021 планируется как физический фестиваль, который пройдет в соответствии с действующими на тот момент правилами и положениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Официальная регистрация фильмов начнется с 1 сентября.