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Олег Сенцов
Олег Сенцов

Украинский режиссер, бывший  политзаключенный.


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На Берлинале все билеты на мой фильм "Номера" раскупают заранее, вышел ряд хороших отзывов в мощных изданиях

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Уже не первый раз за последние месяцы нахожусь в Берлине, но он продолжает оставаться новым, привлекательным и разным. Когда уличный скрипач тебя узнает и спрашивает: "Вы Сенцов? Как ваш фильм?" – это удивляет сильнее всего.

С фильмом, кстати, все в порядке: все билеты раскупают заранее, зрители и пресса реагируют очень положительно, уже вышел ряд хороших отзывов в мощных изданиях. Хорошо, что обсуждают художественное воплощение идеи, а не только мое имя.

В контору, которая занимается мировыми продажами "Номеров", стоит очередь из предложений от других фестивалей и локальных прокатчиков. За три дня я увидел здесь много знакомых лиц. Очень радует, что среди них много украинских. Наша страна представлена здесь только двумя фильмами в программах (хотя это тоже неплохо), но главное, что она присутствует на Берлинале и в европейском кино, имеет достойный стенд и опыт совместного производства.

За почти шесть лет, на которые я выпал из этой отрасли, прогресс ощутим. Многие из иностранцев спрашивал: "Почему здесь нет вашего председателя кинофонда?" Но на этот вопрос у меня нет ответа.

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: кино, Берлин, фильм, Олег Сенцов, Берлинале
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