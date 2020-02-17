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ПОЛИТИКА

Сенцов: Украина не представляет особой ценности для мира. Мы ничего не можем предложить, кроме своих проблем

Западные страны могут десятилетиями сочувствовать Украине, но они не видят опасности для себя в российской агрессии. Такое мнение высказал бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов.

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Сенцов: Вас сильно волнует конфликт в Йемене? Там война, там жертв намного больше, чем у нас
Сенцов: Вас сильно волнует конфликт в Йемене? Там война, там жертв намного больше, чем у нас
Фото: ЕРА

Борьба Украины за свободу вызывает сочувствие и симпатии у многих в мире, но для западной цивилизации Украина не очень важна. Об этом в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 17 февраля, сказал кинорежиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов.

"Нет особой ценности. На нас смотрят: вы борцы, молодцы, боритесь. Это какие-то чувства вызывает искренние, они в этом плане не юлят. Но вас сильно волнует конфликт в Йемене? Там война до сих пор, они друг друга убивают, там жертв намного больше, чем у нас. Ну да, да, переживаем, но это далеко. Войны чем ближе, тем это переживается сильнее", – сказал он.

Поездки по Европе убедили Сенцова, что чем дальше от границ РФ, тем меньше понимания угрозы, которую несет российская агрессия.

"Между сочувствием и рациональностью – очень большая пропасть. Сочувствовать можно бесплатно: да-да, мы все понимаем, мы поддерживаем, такие разговоры можно вести 50 лет. А рациональность – это понимание, что это угроза и нужно что-то делать, чтобы эта угроза не перекинулась на тебя. Это понимание больше есть у прибалтов и поляков, у других его меньше", – отметил кинорежиссер.

"Политика – очень циничная вещь. Есть красивые разговоры, а есть реальные вещи, которые нужно делать. Если их это не волнует, не касается, то они будут делать меньше. Если мы ничего не можем предложить взамен, а мы им ничего не можем предложить взамен, кроме своих проблем, то, соответственно, в нас меньше заинтересованность", – констатировал он.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в оккупированном Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал. Он отбывал заключение в колонии города Лабытнанги.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.

Теги: Йемен, Олег Сенцов, Европа, российская агрессия, война в Украине
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