Клуб читателей
ГОРДОН
 
КУЛЬТУРА

Названы лауреаты Берлинале. "Золотого медведя" получил иранский фильм "Зла не существует"

Фильм "Дау. Наташа" – часть 700-часового проекта "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского – получил на Берлинале "Серебряного медведя" за выдающиеся художественные достижения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Большое жюри Берлинале в 2020 году возглавляет британский актер Джереми Айронс
Большое жюри Берлинале в 2020 году возглавляет британский актер Джереми Айронс
Фото: EPA

29 февраля жюри Берлинского кинофестиваля (Берлинале) объявило победителей в основных номинациях. Список лауреатов опубликован на сайте фестиваля.

Главную награду Берлинале – "Золотого медведя" – получила иранская картина "Зла не существует" режиссера Мохаммада Расулофа.

Команда фильма "Зла не существует". Фото: EPA
Команда фильма "Зла не существует". Фото: EPA

Гран-при жюри (картина, занявшая второе место, награждается "Серебряным медведем") получил фильм американки Элизы Хиттман "Никогда, редко, иногда, всегда".

Южнокорейский режиссер Хон Сан-су получил "Серебряного медведя" как лучший режиссер за фильм "Женщина, которая убежала".

Элиза Хиттман. Фото: EPA
Элиза Хиттман. Фото: EPA

Лучшим актером жюри Берлинале признало итальянца Элио Джермано (сыграл главную роль в картине "Я хотел спрятаться"), лучшей актрисой – немку Паулу Бер (за главную роль в фильме "Ундина").

Слева направо: Элио Джермано, Баран Расулоф (дочь режиссера фильма "Зла не существует", сыграла в картине одну из главных ролей) и Паула Бер. Фото: EPA
Слева направо: Элио Джермано, Бэйран Расулоф (дочь режиссера фильма "Зла не существует", сыграла в картине одну из главных ролей) и Паула Бер. Фото: EPA

"Серебряного медведя" за лучший сценарий получили братья Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо (Италия) за фильм "Плохие сказки".

Статуэтки также получили колумбийский режиссер Камило Рестрепо (в номинации "Лучший дебют") и камбоджийский кинорежиссер Пити Панх (его картина "Облученные" признана лучшим документальным фильмом).

Братья Д’Инноченцо. Фото: EPA
Братья Д’Инноченцо. Фото: EPA

Оператор Юрген Юргенс получил "Серебряного медведя" за выдающиеся художественные достижения. Он награжден за съемки фильма "Дау. Наташа" – это часть 700-часового проекта "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского.

Теги: кино, Берлинский кинофестиваль, фильм, кинофестиваль, Берлинале
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS