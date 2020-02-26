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В программу Берлинского кинофестиваля включили два фильма из проекта "Дау" режиссера Хржановского. Ленты запрещены в РФ

Фильм "Дау. Наташа" попал в основную конкурсную программу Берлинале 2020, лента "Дау. Дегенерация" будет продемонстрирована в рамках специального показа. Российский режиссер Илья Хржановский снимал фильмы из проекта "Дау", в частности, в Харькове.

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Украина представлена на Берлинале двумя фильмами из цикла "Дау", которые снимались совместно с Германией, Великобританией и Россией
Украина представлена на Берлинале двумя фильмами из цикла "Дау", которые снимались совместно с Германией, Великобританией и Россией
Фото: ЕРА

Два фильма из кино-арт-проекта "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского, которые снимались в том числе в Украине, вошли в программу 70-го международного кинофестиваля в Берлине, сообщает издание "ГОРДОН".

В основной конкурсной программе Берлинале 2020 участвует фильм "Дау. Наташа". Ленту "Дау. Дегенерация" зрители увидят в рамках специального показа. Оба фильма – совместного производства Украины, Германии, Великобритании, России.

Проект "Дау", включает 13 фильмов, производство которых началось в 2008 году. На протяжении трех лет съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности, построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.

В основе киноцикла – мемуары Конкордии Дробанцевой, жены выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской премии 1962 года Льва Ландау.

Хржановский родился в России, но в 2009 году уехал из страны. Член Европейской академии киноискусств. В Украине кинорежиссер прожил пять лет. Сейчас живет в Лондоне. В декабре 2019 года он стал художественным руководителем мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", в связи с этим проектом много времени проводит в Киеве.

В 2019 году премьерные показы кинопроекта "Дау" в Париже собрали многочисленную зрительскую аудиторию (более 40 000 человек). При этом картины запрещены к показу на территории России. В марте 2014 года Хржановский подписал письмо коллегам из Украины, в котором осудил российскую военную интервенцию.

Фестиваль Берлинале 2020 проходит в столице Германии с 20 февраля по 1 марта.

Теги: Россия, Киев, Дмитрий Гордон, Михаил Добкин, Харьков, СССР, Леонид Черновецкий, Нестор Шуфрич, Берлинский кинофестиваль, фильм, запрет, Бабий Яр, Илья Хржановский
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