Bloomberg опубликовал новый рейтинг богатейших семей мира. В топе – владельцы Walmart, Mars и Koch Industrues

Агентство оценило ее состояние в $238,2 млрд. Число магазинов Walmart по всему миру превышает 10,5 тыс., выручка компании составляет $559 млрд. Семья Уолтон владеет 48% акций сети. В этом году Уолтоны продали акций на $6 млрд.
Состояние семьи за последний год увеличилось на $23 млрд за последний год из-за роста цен на акции. Второе место рейтинга с отставанием от Уолтонов почти в $100 млрд заняла семья Марс. Ей принадлежит всемирно известный производитель кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars.
Третью строчку заняла семья Кохи, владеющая Koch Industries. Эта компания занимается нефтепереработкой и химическим производством. Состояние Кохов достигло $124,4 млрд.
В топ-10 самых богатых семей также вошли:
Всего в рейтинг вошли 25 семей. Самые богатые семьи в мире за год увеличили свое общее состояние на $312 млрд по сравнению с августом прошлого года, отметило Bloomberg.