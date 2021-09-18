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Bloomberg опубликовал новый рейтинг богатейших семей мира. В топе – владельцы Walmart, Mars и Koch Industrues

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Самые богатые семьи в мире за год увеличили свое общее состояние на $312 млрд
Самые богатые семьи в мире за год увеличили свое общее состояние на $312 млрд
Фото: depositphotos.com

Рейтинг богатейших семей мира по версии агентства Bloomberg возглавила семья Уолтон, ей принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart.

Агентство оценило ее состояние в $238,2 млрд. Число магазинов Walmart по всему миру превышает 10,5 тыс., выручка компании составляет $559 млрд. Семья Уолтон владеет 48% акций сети. В этом году Уолтоны продали акций на $6 млрд.

Состояние семьи за последний год увеличилось на $23 млрд за последний год из-за роста цен на акции. Второе место рейтинга с отставанием от Уолтонов почти в $100 млрд заняла семья Марс. Ей принадлежит всемирно известный производитель кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars.

Третью строчку заняла семья Кохи, владеющая Koch Industries. Эта компания занимается нефтепереработкой и химическим производством. Состояние Кохов достигло $124,4 млрд.

В топ-10 самых богатых семей также вошли:

  • семья Эрме, владельцы французского дома моды Hermes (владеют состоянием в размере $111,6 млрд);
  • саудовская королевская семья Аль Сауд ($100 млрд);
  • семья Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries ($93,7 млрд);
  • семья Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel ($61,8 млрд);
  • семья Джонсон, владельцы американской компании по управлению активами Fidelity Investments ($61,2 млрд);
  • семья Томсон, владельцы медиакомпании Thomson Reuters ($61,1 млрд);
  • семья Берингер, владельцы немецкой фармкомпании Boehringer Ingelheim ($59,2 млрд).

Всего в рейтинг вошли 25 семей. Самые богатые семьи в мире за год увеличили свое общее состояние на $312 млрд по сравнению с августом прошлого года, отметило Bloomberg.

Теги: бизнес, Bloomberg, акции, активы, семья, Reuters, Chanel, Koch Industries, Hermes
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