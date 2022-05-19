Boeing 737, разбившийся в марте на юге Китая, намеренно направили в землю – The Wall Street Journal

Катастрофа произошла 21 марта, самолет упал в горах с высоты 9 км, в результате чего погибли все 132 человека. Это была самая смертоносная авария в Китае за последние десятилетия, пишет издание.
По словам экспертов, которых опросил WSJ, регистраторы зафиксировали команды, отправившие самолет "в смертельное пике".
"Самолет сделал то, что ему было сказано кем-то в кабине", — цитирует издание источник.
В Управлении гражданской авиации Китая и в компании China Eastern Airlines, которой принадлежит самолет, CNN заявили, что расследование не выявило технических неполадок в состоянии самолета и проблем со связью во время полета.
Также там опровергли слухи, распространившиеся в интернете после аварии, что это было самоубийство второго пилота, отметив что "здоровье и финансовое благополучие экипажа было в порядке".
21 марта на юге Китая потерпел крушение пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern, рейс MU5735 – из Куньмина в Гуанчжоу. Самолет упал в горах возле города Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Все пассажиры рейса и члены экипажа погибли.