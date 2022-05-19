Boeing 737, разбившийся в марте на юге Китая, намеренно направили в землю – The Wall Street Journal

В катастрофе погибли пассажиры и экипаж, всего 132 человека Фото: EPA

Катастрофа произошла 21 марта, самолет упал в горах с высоты 9 км, в результате чего погибли все 132 человека. Это была самая смертоносная авария в Китае за последние десятилетия, пишет издание.

По словам экспертов, которых опросил WSJ, регистраторы зафиксировали команды, отправившие самолет "в смертельное пике".

"Самолет сделал то, что ему было сказано кем-то в кабине", — цитирует издание источник.

В Управлении гражданской авиации Китая и в компании China Eastern Airlines, которой принадлежит самолет, CNN заявили, что расследование не выявило технических неполадок в состоянии самолета и проблем со связью во время полета.

Также там опровергли слухи, распространившиеся в интернете после аварии, что это было самоубийство второго пилота, отметив что "здоровье и финансовое благополучие экипажа было в порядке".