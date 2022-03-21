На юге Китая разбился пассажирский Boeing 737

Cамолет рейса направлялся из Куньмина в Гуанчжоу Скриншот: Akino33 Aviation Video Channel / YouTube (иллюстративное фото)

К предполагаемому месту крушения выехали спасательные службы.

Данные систем отслеживания полетов показывают, что самолет снижался со скоростью более 30 тысяч футов в минуту, прежде чем исчезнуть в гористой местности, пишет International Flight Network.

Сервис Flightradar показывает, что борт не долетел до Гуанчжоу.

The airline jet involved is a young, 6-year old Boeing 737-800 (but not to be confused with the newer version, the 737 MAX)



Initial data looks…horrific - an extremely sudden, sharp descent while overflying a mountain range. #MU5735 — Alex Macheras (@AlexInAir) March 21, 2022

Скриншот: flightradar24.com

Британский авиационный аналитик Алекс Мачерас отметил в своем Twitter, что потерпевший крушение авиалайнер – шестилетний Boeing 737-800, его не следует путать с более новой версией Boeing-737 MAX.

"Исходные данные выглядят... ужасно – крайне внезапный, резкий спуск при облете горного хребта", – написал эксперт.





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