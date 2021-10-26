"Сбить еще один Boeing". Малюська прогнозирует три варианта реакции Кремля на решение о скифском золоте

Малюська: Знали бы скифы, что творится вокруг их золота Фото: Denis Malyuska / Facebook

"Учитывая хорошие новости из Амстердама, с нетерпением ждал реакции агрессора. По состоянию на данный момент скучное "Кремль отказывается комментировать" не удивительно. Очевидно, у них всего три варианта: разбомбить Воронеж, подать (и проиграть) очередную жалобу, сбить еще один Boeing", – написал он.

Министр выразил надежду, что "выберут не последний вариант".

Он озвучил "немного юридических деталей" судебного разбирательства о скифском золоте.

"Знали бы скифы, что творится вокруг их золота, в курганах бы переворачивались бы", – подытожил Малюська.