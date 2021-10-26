Россия подаст кассацию на решение суда Амстердама по скифскому золоту

По его словам, кассационная жалоба будет подана в ближайшее время, чтобы приостановить исполнение решения. Он уточнил, что если бы непосредственно он занимался этим вопросом, то РФ "подала бы жалобу уже завтра", но над делом работает команда нидерландских юристов.

Молохов отметил, что не удовлетворен работой юристов, считает, что надо менять эту команду, и его рабочая группа делала предложения по этому поводу в министерства культуры и юстиции РФ, но их "никто не послушал".

В оккупационном "министерстве культуры Крыма" также заявили, что намерены продолжить работу по возвращению скифского золота в аннексированный Крым. Об этом сообщила журналистам "министр культуры Крыма" Арина Новосельская, пишет "Интерфакс".

Она подчеркнула, что как ее ведомство, так и крымские музеи "категорически не принимают" решение суда, которое она назвала "политизированным вердиктом", и "продолжат работу по возвращению своих музейных коллекций всеми доступными правовыми методами".

"Глава Крыма" Сергей Аксенов в Telegram заявил, что "борьба за возвращение на родину ценностей, которые по праву принадлежат народам Крыма, должна быть продолжена".

"Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость", – заявил глава оккупационной администрации полуострова.

Решение суда он счел "возмутительным, несправедливым и неправовым", но ожидаемым, учитывая "предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму".