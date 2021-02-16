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"Скорее жив, чем мертв". Кулеба прокомментировал минский процесс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что минский процесс еще не исчерпал свой потенциал.

Кулеба 16 февраля прокомментировал выполнение Минских договоренностей
Кулеба 16 февраля прокомментировал выполнение Минских договоренностей
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе еще не исчерпал свой потенциал. Об этом 16 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Минский процесс сейчас скорее жив, чем мертв. Он еще не исчерпал свой потенциал", – заявил он.

Глава МИД Украины отметил, что из минского процесса "нужно выжать все возможное" для урегулирования ситуации на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал в феврале 2021 года, что политические советники лидеров "Нормандской четверки" подготовили документ с конкретными датами и временными рамками выполнения Минских договоренностей и отправили его всем сторонам переговоров. Минские договоренности "нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять", считает он.

Теги: Украина, Донбасс, Минск, Дмитрий Кулеба
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