Бомбардировщики США во время полетов над Украиной показали возможности по сдерживанию России

В командовании ВВС США в Европе сообщили, что миссия группы американских стратегических бомбардировщиков B-52H продемонстрировала, как самолеты и экипажи передового базирования способствуют коллективной безопасности.

Бомбардировщики США пролетели в небе над Украиной и возле аннексированного Россией Крыма Фото: eucom.mil

Полеты группы американских стратегических бомбардировщиков B-52H в воздушном пространстве Украины продемонстрировали возможности по сдерживанию России. Об этом 4 сентября заявили в командовании ВВС США в Европе.

"Три бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава пятого бомбардировочного крыла с базы Майнот (штат Северная Дакота) провели важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины", – говорится в сообщении.

Полеты были запланированы в рамках временной переброски шести американских B-52H на передовую авиабазу Ферфорд в Англии, отметили военные.

"Миссия предоставила партнером ценную возможность потренироваться в воздухе. Кроме того, миссия продемонстрировала, как самолеты и экипажи B-52 передового базирования способствуют коллективной безопасности и обеспечивают США, союзников по НАТО и партнеров возможностью для сдерживания России", – рассказали в командовании ВВС США в Европе.

В Министерстве обороны Украины сообщали, что американские бомбардировщики Boeіng В-52 Stratofortress пролетели в небе над Украиной и возле аннексированного Россией Крыма 4 сентября в сопровождении истребителей бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ Су-27 и МиГ-29.

Военные отметили, что бомбардировщики США вылетели с авиабазы Ферфорд в Великобритании утром 4 сентября, затем пролетели над территорией Европы в сопровождении истребителей военно-воздушных сил стран НАТО.

По информации главного редактор BlackSeaNews Андрея Клименко, британский самолет-разведчик Airborne Stand-Off Radar (ASTOR) был в составе подлетевшей к Крыму авиагруппы.

В мае этого года над Украиной пролетели стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 ВВС США. В полете над страной самолеты сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29.

Такие бомбардировщики уже не раз пролетали над Европой в рамках миссии НАТО. В частности, в мае американские самолеты совершили беспосадочный перелет с дозаправкой над Великобританией, сообщил сайт ВВС США в Европе и Африке.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.