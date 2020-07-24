Борьба с расизмом в США. Футбольная команда "Краснокожие" выбрала новое временное название

В сезоне 2020/2021 команда по американскому футболу из столицы США будет называться "Вашингтонская футбольная команда". Историческое название "Вашингтон Редскинз" было отвергнуто по требованию спонсора в рамках борьбы с наследием расизма.

Американский клуб "Вашингтон Редскинз" ("Вашингтонские краснокожие"), выступающий в сильнейшей профессиональной лиге по американскому футболу, сменил название, которое посчитали оскорбительным для коренных жителей США. В новом сезоне он будет называться просто "Вашингтонская футбольная команда", сообщается на официальном сайте.

Предыдущее название и логотип будут полностью удалены со всех клубных "физических и цифровых пространств" к 13 сентября, сказано в сообщении.

Новое название будет временным; под ним команда будет выступать только один сезон. Уже начата разработка будущего бренда, к которой привлекут игроков, ветеранов, фанатов и спонсоров.

13 июля четырехкратный обладатель Супербоула (главный приз в американском футболе) "Вашингтон Редскинз" объявил, что с нового сезона будет выступать под другим названием, также будет изменен логотип клуба, на котором изображен коренной житель Америки в национальном головном уборе. Решение было принято, несмотря на то, что опрос 2016 года показал, что девять из 10 представителей коренных народов Америки не усматривали ничего оскорбительного в названии футбольной команды.

По сведениям телеканала CBS, генеральный спонсор клуба – международный почтовый оператор FedEx попросил сменить название, объяснив это давлением из-за связи с брендами и эмблемами, имеющими отношение к расизму.

После убийства в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда по всему миру поднялась волна протестов против расизма. Манифестанты валят памятники историческим деятелям, которые имели отношение к рабовладению или расизму. Власти переименовывают спорные географические названия, СМИ меняют политику в сторону максимальной толерантности.