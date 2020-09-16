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Брейвик подал ходатайство о досрочном освобождении

В 2012 году норвежский суд приговорил террориста Андерса Брейвика, расстрелявшего молодежный лагерь, к 21 году заключения. По закону спустя 10 лет после заключения под стражу преступник имеет право просить об условно-досрочном освобождении. Адвокат Брейвика заявил, что ходатайство уже составлено.

Террорист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году тюрьмы за массовое убийство, совершенное в 2011 году, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом изданию VG сообщил его адвокат Ойстейн Сторрвик.

Как и остальные осужденные, Брейвик имеет право на судебный пересмотр дела не менее чем через 10 лет после заключения под стражу. По словам Сторрвика, его клиент подписал прошение о досрочном выходе на свободу как своей настоящей фамилией, так и как "Фьотольф Хансен" (он сменил имя и фамилию в тюрьме в 2017 году).

Кроме того, Брейвик подаст новый иск против государства об изменении условий содержания. Он считает, что длительная изоляция противоречит Европейской конвенции по правам человека.

22 июля 2011 года Брейвик взорвал в правительственном квартале начиненный взрывчаткой фургон Volkswagen Crafter. Погибли восемь человек, более 200 были ранены. Пока внимание полиции было приковано к инциденту в центре Осло, преступник добрался до острова Утейя и начал расстреливать участников слета молодых социал-демократов. Он убил 67 человек, еще двое утонули при попытке покинуть остров вплавь.

24 августа 2012 года суд приговорил Брейвика к 21 году заключения с возможностью неограниченного продления срока. Он находится в одиночной камере, ему запрещено общаться с другими заключенными.

8 июня 2017 года Высший суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию террориста на "бесчеловечные условия" содержания в тюрьме. Заключенный решил обратиться с апелляцией в Европейский суд по правам человека, но там пришли к выводу, что претензии Брейвика необоснованны.

Теги: убийство, Норвегия, тюрьма, Андерс Брейвик, адвокат
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