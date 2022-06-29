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Британская армия мобилизуется, чтобы предотвратить войну в Европе – глава Генштаба

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Сандерс: Мы должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в войну из-за неспособности сдержать территориальную экспансию
Сандерс: Мы должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в войну из-за неспособности сдержать территориальную экспансию
Скриншот: Sky News / YouTube

Британская армия мобилизуется для противодействия новой угрозе, возникшей из-за российского вторжения в Украину. Об этом 28 июня сказал начальник Генерального штаба Великобритании генерал Патрик Сандерс, его цитирует пресс-служба правительства Великобритании.

Выступая в Королевском объединенном институте вооруженных сил, Сандерс заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы предотвратить распространение сухопутной войны в Европе.

Он сказал, что масштабы войны в Украине беспрецедентные, подчеркнув, что в российской армии 33 тыс. убитых, раненых, пропавших без вести или взятых в плен, а уровень потерь среди украинских защитников составляет 200 человек в день.

Генерал также отметил, что из-за умышленного обстрела Россией было убито 4700 мирных жителей и 8 млн беженцев покинули страну.

"Мы не находимся в состоянии войны, но мы должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию... Я сосредоточусь только на одной области – на том, как я намерен мобилизовать британскую армию – наши регулярные войска, резервистов и гражданских лиц – для сдерживания российской агрессии", – сказал Сандерс.

Он добавил, что отныне у британской армии будет единственная цель – мобилизоваться, чтобы противостоять сегодняшней угрозе и тем самым предотвратить войну в Европе.

Генерал отметил, что мобилизация будет осуществляться по четырем основным направлениям: повышение боеготовности, ускорение модернизации, переосмысление тактики войны и пересмотр структуры армии.

Контекст:

С 24 февраля продолжается полномасштабное российское вторжение в Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, война, мобилизация, война России против Украины, Патрик Сандерс
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